واشنطن تمدد رخصة شركة "شيفرون" للعمل مع فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تمديد رخصة شركة "شيفرون" الأمريكية للنفط والغاز و4 شركات أخرى، للعمل مع فنزويلا ومؤسساتها الحكومية التي فرضت واشنطن عقوبات عليها.

وحسب بيان للخزانة الأمريكية، فإنه تم تمديد رخصة العمل مع فنزويلا لشركات "هاليبرتون" و"شلوم برجي" و"بيكر هيوز" و"وذرفورد" لخدمات الطاقة، بالإضافة إلى "شيفرون".

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وأشار البيان إلى أن السلطات الأمريكية تسمح للشركات المذكورة بممارسة كافة الأنشطة لتنفيذ العقود والاتفاقيات مع الجهات الفنزويلية، بما فيها مؤسسة النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA"، وذلك حتى 25 أكتوبر المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عدة مجموعات من العقوبات على فنزويلا وشركاتها الحكومية، بما فيها "PDVSA"، وحظرت على الشركات الأمريكية التعامل مع أي شركات على صلة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤولين فنزويليين.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاء من العقوبات الممنوح لبعض الشركات يوم 27 يوليو.

المصدر: وكالات