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الحكومة المغربية تنفي تقارير بشأن الدرهم

مال وأعمال

الحكومة المغربية تنفي تقارير بشأن الدرهم
Reuters
الحكومة المغربية تنفي تقارير بشأن الدرهم
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نفت الحكومة المغربية الخميس، اتخاذها أي قرار جديد بشأن تحرير سعر صرف الدرهم، بعد أن قالت تقارير إن الحكومة تستعد لتعويم العملة.

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وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ردا على سؤال: "ليس هنالك أي قرار اتخذ من طرف الحكومة المغربية بخصوص المراحل المقبلة فيما يتعلق بتحرير سعر صرف الدرهم".

وأضاف المسؤول المغربي: "قطعا الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت الأسبوع الجاري، عن اتخاذ الحكومة المغربية إجراءات جديدة بشأن تحرير سعر صرف الدرهم.

وفي وقت سابق حث صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية على العمل لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.

المصدر: وكالات

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