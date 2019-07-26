النفط يواصل ارتفاعه بفعل توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن حدوث توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بواقع 7 سنتات، إلى 63.46 دولار للبرميل، وكانت عقود "برنت" قد صعدت 0.3% في الجلسة السابقة.

في حين زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 18 سنتا، إلى 56.20 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 0.25% الليلة الماضية.

ورغم ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، تتعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، في ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"