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اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ نحو 14 شهرا

مال وأعمال

اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ نحو 14 شهرا
Reuters
اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في نحو 14 شهرا
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تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الروبل، اليوم الخميس، إلى ما دون 70 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 مايو 2018.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض اليورو بواقع 53 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 69.96 روبل، فيما تراجع الدولار بواقع 27 كوبيكا إلى 63.02 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعزا خبراء استطلعت رأيهم وكالة "إنترفاكس" الروسية هبوط اليورو لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0%، كما ألمح لإمكانية خفضها قريبا مع إقرار تدابير تيسيرية جديدة، في ظل عدم رضاه عن وضع التضخم.

المصدر: "إنترفاكس"

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