كشفت تقارير إعلامية عن تعرض أسعار النفط الأربعاء لضغوطات بعد إعلان السعودية والكويت استئناف إنتاج النفط في حقول مشتركة، ما أثار مخاوف من زيادة معروض النفط في الأسواق.

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وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بنحو 1% رغم صدور بيانات أمريكية أظهرت تراجعا كبيرا في مخزونات الخام الأمريكية، حيث أن تخوف المستثمرين بشأن معروض النفط طغى على البيانات.

وفيما يلي رسم بياني يظهر انخفاض سعر برميل مزيج "برنت" خلال تداولات الأربعاء:

Bloomberg

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن السعودية والكويت، العضوان في "أوبك"، بحثا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين، واعتبر موقع "فيستي" أن الإعلان شكل ضغطا على أسواق النفط.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل أكثر من 4 سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من المعروض النفطي العالمي.

إلا أن أسعار النفط ارتدت خلال تعاملات الخميس، حيث صعد مزيجا "برنت" والخام الأمريكي بنحو 0.6% بفعل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وهبوط مخزونات الخام الأمريكية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتفوق توقعات المحللين، التي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

المصدر: وكالات