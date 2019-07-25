قدمت كوريا الجنوبية خطاب شكوى إلى الحكومة اليابانية بشأن خطة طوكيو لرفعها من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم الممنوحين إجراءات تفضيلية للتصدير.

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وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية إن الخطاب الذي أرسل إلى الحكومة اليابانية يركز على دحض ادعاء طوكيو بشأن نظام مراقبة الصادرات في سيئول، والتأكيد على أن القيود (اليابانية) تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء سيعزز ضوابط الصادرات إلى كوريا الجنوبية، التي تعتبر دولة في القائمة البيضاء لأكثر من 15 عاما. وهذا حدث خطير يضر بالشراكة الاقتصادية الوثيقة بين سيئول وطوكيو المستمرة منذ كثر من 60 عاما.

وفي أوائل هذا الشهر، طبقت اليابان لوائح صارمة لتصدير 3 مواد أساسية إلى كوريا الجنوبية، التي تعتبر ضرورية لإنتاج الرقائق وشاشات العرض، على أساس أن سيئول تدير نظاما متساهلا للتحكم في البضائع التي يمكن تحويلها للأغراض العسكرية.

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وتستعد اليابان لتوسيع نطاق قيودها لتشمل مجالات أخرى من خلال رفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للمستوردين الموثوقين في الأسابيع المقبلة، وهي خطوة قد تؤخر أو تعطل توريد مثل هذه المواد لأنها يمكن أن تؤثر على نحو 1000 عنصر.

وقالت 5 منظمات اقتصادية، من بينها رابطة التجارة الدولية الكورية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، واتحاد أصحاب العمل الكوريين، إنه يتعين على الحكومة اليابانية عدم رفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، لأن الشطب قد يكون له تأثير بعيد المدى على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

المصدر: يونهاب