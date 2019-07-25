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وزارة العمل السعودية تحسم مصير إعلان عن فرصة عمل "للأردنيين" أثار انتقادات شديدة!

مال وأعمال

وزارة العمل السعودية تحسم مصير إعلان عن فرصة عمل
Reuters
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وصفت وزارة العمل في السعودية إعلانا عن فرص العمل في المملكة لـ"إحدى الجنسيات العربية" كان أثار انتقادات واسعة، بأنه مخالف لأنظمة العمل وجاري التحقق منه.

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ونشرت وكالة أنباء "بترا" إعلانا عن وزارة العمل يفيد بتوفر فرص عمل للأردنيين في أحد المستشفيات السعودية في وظائف "مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي، مشرف شؤون مالية".

ووجه عدد كبير من النشطاء انتقادات للإعلان عن وظائف قيادية وهامة للأردنيين، مشيرين إلى أن السعوديين أولى بتولي مثل هذه الأعمال، وخاصة مع وجود عاطلين سعوديين قيل إنهم لا يحصلون على فرص مناسبة.

وشدد إعلان وزارة العمل السعودية التي حسمت الأمر في هذه القضية، على مواصلتها تنفيذ "قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات".

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