سفارة السعودية لدى بريطانيا تتخذ إجراءات لحماية مواطنيها

وجه السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، باتخاذ كل إجراء كفيل بالتسهيل على مواطنيه وضمان عدم تأثرهم بالإضراب الذي يعتزم تنفيذه موظفو مطار "هيثرو" في لندن.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن "السماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في التواريخ التي ستشهد الإضراب، بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم".

وأشارت سفارة الرياض إلى أن سلطات مطار "هيثرو" أعلنت عزم موظفيها إجراء إضراب في أيام "26 – 27 يوليو، وكذلك 5 - 6 و23 - 24 أغسطس".

ودعت السفارة السعودية مواطنيها إلى التواصل معها، في حال وجود أي طارئ، ونشرت أرقام هواتف يمكن للسعوديين استخدامها في حال الضرورة.

المصدر: سبق