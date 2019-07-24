مصر.. الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديدة بمعدل إنتاج ضخم

تمكنت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" المصرية من تحقيق كشف للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، بمعدلات إنتاج تصل إلى 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

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وأوضح رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، أن عملية حفر البئر الاستكشافية "القرعة - شمال شرق 1"، والتي بدأت أعمالها في مايو الماضي، أسفرت عن اكتشاف طبقات حاملة للغاز الطبيعي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

ولفت حسن إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة، كشفت عن معدلات إنتاج مبدئية تقدر بـ 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة ومحطة معالجة الغاز بحقول أبو ماضي في إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية، وذلك تمهيدا لنقل الغاز عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأشار رئيس "بتروبل" إلى أنه يجري الإسراع للبدء بالإنتاج من البئر فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.

المصدر: فيتو