النفط يصعد بفعل التوترات في الخليج وبيانات أمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

وزادت عقود مزيج "برنت" العالمي بواقع 21 سنتا إلى 64.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينيتش، بعدما صعدت أسعار المزيج بنحو 1% الثلاثاء.

في حين ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 28 سنتا إلى 57.05 دولار للبرميل، وكان الخام الأمريكي أيضا قد ارتفع بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وجاء الارتفاع بعد انخفاض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسبما أعلنه معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، ويأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

المصدر: "رويترز"