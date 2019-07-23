ترامب يعلن عن اتفاق يبعد الولايات المتحدة عن خطر الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس على موازنة لسنتين وعلى سقف الدين العام.

وقال ترامب في "تغريدة" نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يسرني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع زعيمي الغالبية والأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وتشاك شومر وزعيمي الغالبية والأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وكيفن ماكارثي على موازنة لسنتين وعلى سقف الدين وذلك من دون حبوب سامة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "هذا كان حلا وسطا جيدا كي نمنح جيشنا العظيم وقدامى المحاربين نصرا كبيرا".

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

ويأتي الاتفاق، الذي ما يزال بحاجة إلى تمريره من قبل الكونغرس، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، إن أموال الحكومة قد تنفد بحلول سبتمبر المقبل، ما لم يتم التوصل لاتفاق قبل العطلة الصيفية.

وفي حال تمرير الاتفاق من قبل الكونغرس فسيبعد ذلك شبح الإغلاق عن المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه تم تحديد ميزانية الدفاع والإنفاق المحلي عند مبلغ 1.3 تريليون دولار على مدار العامين المقبلين.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أنه خلال رئاسة ترامب ارتفع الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2 تريليون دولار ووصل إلى 21.9 تريليون دولار.

ووفقا لإدارة الميزانية في الكونغرس، فقد بلغ الدين العام للولايات المتحدة العام الماضي 78% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ العام 1950.

المصدر: "فيستي"