أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مع استمرار المخاوف حيال تعطل محتمل في إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، لكن التوقعات بضعف الطلب بشكل عام حدت من ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.19% إلى 63.38 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7 سنتات إلى 56.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا في الجلسة السابقة بأكثر من 1% بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية، ما أذكى المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، إذ لا تزال العلاقات بين إيران وبريطانيا متوترة. وأضافت أن الإمدادات في سوق النفط جيدة في الوقت الحالي، إذ فاق إنتاج النفط الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"