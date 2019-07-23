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وزارة الاتصالات السورية تحذر من برامج إلكترونية خبيثة

مال وأعمال

وزارة الاتصالات السورية تحذر من برامج إلكترونية خبيثة
Reuters
وزارة الاتصالات السورية تحذر من برامج إلكترونية خبيثة
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حذر مصدر في وزارة الاتصالات السورية من برامج خبيثة صممت لانتهاك خصوصية المواطنين في سوريا، والتي نتج عنها جرائم إلكترونية أضرت ببعض المواطنين، بحسبما نشرته "الوطن".

كذلك نقلت الصحيفة السورية توضيحا عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في الوزارة، جاء فيه أن البرمجيات الخبيثة هي برمجيات حاسوبية مصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم من دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة.

وأضافت الهيئة، أن عقوبة تصميم البرمجيات الخبيثة في سوريا هي الحبس من 3 إلى 5 سنوات ودفع غرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن العقوبة تطبق على كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية.

وأوضحت أن عقوبة الاحتيال تنطبق على كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق الخداع.

المصدر: "الوطن"

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