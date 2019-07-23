تفرض الصين اعتبارا من اليوم الثلاثاء إجراءات حمائية على بعض منتجات الصلب المقاوم للصدأ المستوردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الاثنين عن هذه الإجراءات، وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن رسوم مكافحة الإغراق ستطبق على واردات قضبان وشرائح الصلب المقاوم للصدأ، وذلك بعدما تعرضت صناعة هذه المنتجات في الصين لخسائر كبيرة بسبب الإغراق.

ووفقا للبيان فإن الشركات المستوردة سيتعين عليها دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين 18.1% و103.1% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاء القرار الصيني بعد تحقيقات أجريت خلال الفترة الماضية بناء على شكاوى تقدم بها مصنعون محليون، ومنهم شركة "شانشي تايجانغ للفولاذ المقاوم للصدأ" المملوكة للدولة، والتي تمثل 25% - 35% من إنتاج الصلب في الصين.

وأظهرت بيانات أن الصين أنتجت العام الماضي 26.71 مليون طن من منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ، بزيادة نسبتها 2.4% عن العام 2017، فيما استوردت خلال 2018 نحو 1.85 مليون طن من هذه المنتجات بزيادة نسبتها 53.7% عن العام 2017.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في 2017 رسوم مكافحة الإغراق على الصلب المسطح القادم من الصين، حيث زادت الرسوم الجمركية من 13.2% إلى 22.6%، وأثارت هذه الخطوة غضب بكين، التي توعدت بالرد.

المصدر: وكالات