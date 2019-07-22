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نحو ربع السعوديين يرتضون تخفيض رواتبهم مقابل منحهم إجازات أطول!

مال وأعمال

نحو ربع السعوديين يرتضون تخفيض رواتبهم مقابل منحهم إجازات أطول!
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أظهرت دراسة أن 22% من السعوديين يقبلون بتخفيض رواتبهم مقابل الحصول على إجازة أطول من العمل، مقابل 38% من الإماراتيين يرتضون ذلك.

كما ذكرت الدراسة التي أجرتها "لينكد إن" وشملت 1020 متطوعا أن 37% في السعودية و46% في الإمارات مستعدون لرفض وظائف لا تقدم فترات إجازات تناسبهم حسب الدراسة التي نشرت صحيفة "عكاظ" نتائجها اليوم الاثنين.

وأشار 46% من المشاركين في السعودية إلى أن الإجازة مهمة جدا عند البحث عن عمل جديد، بينما بلغت نسبة هؤلاء 43% في الإمارات، فيما يتردد معظم العاملين في طلب إجازات عملهم الشرعية خوفا من الاستغناء عن خدماتهم، أو عدم الثقة بقدرات الزملاء، إذ لا يستفيد 24% من المهنيين السعوديين من كامل إجازاتهم، في مقابل 45% من الإمارات.

وكشفت النتائج في السعودية أن 77% من الرجال و75% من النساء يناقشون خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، بينما بلغت هذه في الإمارات 80% للرجال و76% للنساء.

وحسب الدراسة، فإن 27% فقط من المهنيين في السعودية حظوا بإجازات بين 26 و30 يوما في 2018، ولم يتفاعل سوى 7% منهم مع الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية الخاصة بالعمل.

المصدر:"عكاظ"

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