سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على صفقات بيع أسهم لـ"بنك سورية والخليج" في بورصة دمشق التي أبرمت الأسبوع الماضي وأشارت إلى احتمال حدوث تلاعب بالصفقات ما أثار حفيظة المستثمرين.

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وقالت الصحيفة السورية، إن 24.497 مليون سهم من أسهم "بنك سورية والخليج" بيعت في الـ17 من الشهر الجاري خلال 15 صفقة بقيمة 3.44 مليار ليرة سورية، أبرم 10 منها خلال 53 ثانية فقط.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها معلومات غير مؤكدة، تفيد بأن تنفيذ الصفقات خلال فترة قصيرة يخفي وراءه حالة تلاعب تهدف لتأمين ظروف التداول في بورصة دمشق لمصلحة مشتري تلك الأسهم، لكن "الوطن".

ووفقا للصحيفة كان من المفترض نشر إفصاح عن طرح الأسهم للتداول قبل فترة زمنية مناسبة لضمان وصول المعلومة لكافة المستثمرين، إلا أن سوق دمشق للأوراق المالية نشرت الإعلان في يوم إبرام الصفقات، ما أثار شبهات بوجود التلاعب.

وأضافت الصحيفة أن بعض المستثمرين تقدموا بشكوى لرئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية حول إجراء تلك الصفقات، من دون أي أن يعلموا بأن الأسهم أصبحت متاحة للتداول في السوق.

يشار إلى أن العدد الكلي لأسهم البنك 100 مليون سهم منها 45.2 مليون سهم متاحة للتداول.

وبدأ "بنك سورية والخليج" أنشطته في سوريا عام 2007 برأس مال بلغ 1500 مليون ليرة سورية (30 مليون دولار)، وفي عام 2008 عمد البنك إلى زيادة رأس ماله إلى 3000 مليون ليرة سورية (60 مليون دولار)، وفقا لما أظهر الموقع الرسمي للبنك.

المصدر: "الوطن"