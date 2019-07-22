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بيانات رسمية تكشف عن حجم الديون الخارجية لتركيا

مال وأعمال

بيانات رسمية تكشف عن حجم الديون الخارجية لتركيا
Reuters
بيانات رسمية تكشف عن حجم الديون الخارجية لتركيا
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نقلت جريدة "زمان"، عن البنك المركزي التركي، أن دين تركيا الخارجي على المدى القصير ارتفع في شهر مايو الماضي بنحو 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 120.4 مليار دولار.

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ووفقا لبيانات المركزي فقد تراجعت خلال الفترة المذكورة الديون الخارجية القصيرة المدى الخاصة بالبنوك بنحو 2.2% إلى 55.8 مليار دولار، فيما ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى الخاصة بالقطاعات الأخرى بنحو 10.5% إلى 59.1 مليار دولار.

كذلك تراجعت القروض، التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنحو 8.8% مقارنة بالعام السابق لتسجل 10 مليارات دولار.

وارتفعت ودائع المقيمين في الخارج بالعملات الأجنبية بنحو 3.4% لتسجل 19.7 مليار دولار، بينما تراجعت ودائع البنوك بالخارج بنحو 1.6% لتسجل 12.8 مليار دولار.

كما تراجعت ودائع المقيمين في الخارج بالليرة التركية بنحو 5.3% مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 13.3 مليار دولار.

المصدر: "زمان"

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