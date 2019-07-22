"إعمار" الإماراتية تبرم عقدا بـ11 مليار دولار لتنفيذ مشروع ضخم في الصين

أبرمت شركة "إعمار" العقارية الإماراتية اليوم اتفاقا مع مطار داشينغ الدولي في بكين لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) يتضمن تشييد منشآت سكنية وترفيهية.

ويشمل الاتفاق، الذي جرى توقيعه على هامش زيارة رسمية يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى الصين، قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها خمسة كيلومترات مربعة من المطار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" سعادة محمد العبار، إن تنفيذ المشروع سيستغرق 10 سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكدا أن تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار.

وأوضح أن فوز "إعمار" بتنفيذ المشروع يعد أيضا إشارة واضحة على العلاقة المتميزة بين الإمارات والصين، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصيني، الذي يعد الأضخم على مستوى العالم.

المصدر: "وام"