لا تقارير مالية لا مشاكل.. سلطنة عمان تلتزم الصمت لأشهر

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سلطنة عمان توقفت عن نشر البيانات عن أداء ميزانيتها هذا العام، إذ أن أحدث تقرير للمركزي العماني شمل بيانات إيرادات ونفقات الحكومة حتى نوفمبر.

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وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة أثارت حالة من القلق بين المستثمرين، وخاصة أن سلطنة عمان واجهت عجزا كبيرا في ميزانيتها العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط، دفع وكالات التصنيف العالمية لخفض تصنيفها الائتماني.

وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت مغيلنيكي إن "نقص البيانات أمر مثير للقلق، حيث أن هناك الكثير من الأسئلة دون إجابة".

وذكرت الوكالة أن تعافي الميزانية العمانية كان بطيئا بعد أزمة هبوط أسعار النفط في 2014، حيث تخلفت الحكومة عن الإصلاحات المالية وبلغ متوسط العجز في 2015-2017 نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان للعام الحالي من 1.1% إلى 0.3%، مع تسبب القيود على إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+" في تقليص النمو.

وتقول وكالة "ستاندرد آند بورز" إن إيرادات النفط تشكل 70% من إجمالي إيرادات عمان.

المصدر: "بلومبرغ"