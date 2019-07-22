 
مباشر
عاجل
هبوط طائرة حربية ليبية صباح اليوم اضطراريا بمدينة بني خداش في ولاية مدنين التونسية الجنوبية

لا تقارير مالية لا مشاكل.. سلطنة عمان تلتزم الصمت لأشهر

مال وأعمال

لا تقارير مالية لا مشاكل.. سلطنة عمان تلتزم الصمت لأشهر
Reuters
مسقط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5lx

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سلطنة عمان توقفت عن نشر البيانات عن أداء ميزانيتها هذا العام، إذ أن أحدث تقرير للمركزي العماني شمل بيانات إيرادات ونفقات الحكومة حتى نوفمبر.

إقرأ المزيد
احتياطيات سلطنة عمان الدولية تنخفض إلى أدنى مستوى
احتياطيات سلطنة عمان الدولية تنخفض إلى أدنى مستوى

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة أثارت حالة من القلق بين المستثمرين، وخاصة أن سلطنة عمان واجهت عجزا كبيرا في ميزانيتها العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط، دفع وكالات التصنيف العالمية لخفض تصنيفها الائتماني.

وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت مغيلنيكي إن "نقص البيانات أمر مثير للقلق، حيث أن هناك الكثير من الأسئلة دون إجابة".

وذكرت الوكالة أن تعافي الميزانية العمانية كان بطيئا بعد أزمة هبوط أسعار النفط في 2014، حيث تخلفت الحكومة عن الإصلاحات المالية وبلغ متوسط العجز في 2015-2017 نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان للعام الحالي من 1.1% إلى 0.3%، مع تسبب القيود على إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+" في تقليص النمو.

وتقول وكالة "ستاندرد آند بورز" إن إيرادات النفط تشكل 70% من إجمالي إيرادات عمان.

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا