علي أكبر صالحي: هذه هي الفوائد التي نجنيها من محطة بوشهر
Reuters
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كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن الفوائد الاقتصادية التي تجنيها بلاده من محطة بوشهر الكهرذرية ومنها أنها توفر على إيران حوالي 11 مليون برميل نفط سنويا.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن صالحي قوله في تصريح للصحفيين إن القيمة المضافة التي تجنيها بلاده من محطة بوشهر ثبت أنها سجلت فائضا وصل إلى 350 مليار تومان، بدلا من 7 مليارات.
وأشار إلى أن منظمته "هي الآن في قلب التحدي الدولي وهذه القضية تفرضها دول أخرى"، مضيفا أنه للتغلب على هذا التحدي "هناك حاجة لدعم أعضاء البرلمان، وخاصة أعضاء لجنة الطاقة ولاسيما على صعيد تمويل المنظمة".
المصدر: "مهر"
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