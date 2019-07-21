ماتفيينكو: يتعين على روسيا وبيلاروس إنشاء عملة مشتركة في إطار "دولة الاتحاد"

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنه سيتعين على روسيا وبيلاروس في إطار "دولة الاتحاد"، إنشاء عملة واحدة مشتركة.

وقالت ماتفيينكو خلال مقابلة مع قناة ONT البيلاروسية: "يجب أن يكون الاتحاد كاملا، من زاوية نمو اقتصاد (روسيا وبيلاروس) على قدم المساواة، لأنه على عكس ذلك، سيكون من الصعب الاندماج، يجب أن يكون للاتحاد عملة واحدة في مرحلة من المراحل، لأنه من الصعب جدا تحديد سياسة مالية ونقدية واحدة بعملات مختلفة".

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وترى ماتفيينكو ضرورة أن يكون لدى روسيا وبيلاروس في دولة الاتحاد "نهجا متطابقا لنظام الضرائب، هذا يتعلق بالقضايا الاقتصادية، ونحن بحاجة اليوم إلى الاتفاق في هذه المرحلة: ماذا نريد، وكيف سنتحرك".

وأشارت إلى أنه "لم يتحدث أحد في روسيا ولم يثر مسألة تكوين دولة واحدة"، مؤكدة أن "هذا اتحاد دول، لكن يجب أن يكون اتحادا كاملا".

المصدر: تاس