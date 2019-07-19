بالفيديو.. بوتين يتفقد المناطق المنكوبة شرقي روسيا

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مقاطعة إركوتسك في سيبيريا شرقي البلاد بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق منها وأعقبت أمطارا غير مسبوقة.

واستمع الرئيس بوتين للمتضررين ووقف على المعاناة التي لحقت بهم جراء الفيضانات حيث شكلت الزيارة فرصة مناسبة لتقييم الأضرار ومناقشة الحلول المناسبة مع المسؤولين المحليين.

ولقي 25 شخصا مصرعهم وتضرر 38 ألفا جراء الفيضانات، وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء أكثر من 1100 شخص من المناطق المنكوبة وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن أكثر من 500 شخص طلبوا خدمات طبية في المقاطعة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 6 مناطق من إركوتسك، حيث غرق نحو 11 ألف منزل في عشرات البلدات، دمرت 3500 منها بشكل كلي.

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وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأضرار يقدر بنحو 29 مليار روبل ما يعادل نحو نصف مليار دولار، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو، إن الأموال التي ستلزم لإصلاح البنية التحتية والاجتماعية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 8.5 مليار روبل.

ووفقا لحاكم المقاطعة سيرغي ليفتشينكو، فإن إصلاح المباني المتضررة سيتطلب 400 مليون روبل، فيما سيلزم 12.6 مليار روبل لترميم المرافق العامة وإعادة تأهيلها.

المصدر: وكالات روسية