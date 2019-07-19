مصرف أمريكي: المستثمرون ضخوا 18.3 مليار دولار في السندات والأسهم

قال بنك "أوف أمريكا" إن المستثمرين في أنحاء العالم ضخوا مبلغا صافيا قدره 18.3 مليار دولار في صناديق السندات والأسهم في ظل تنامي الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويستقطب تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة المستثمرين لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر مع تلقي الأسهم تدفقات بقيمة 6.2 مليار في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات، التي تلقتها الأسهم الأمريكية 5.3%، بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحا للتدفقات.

وتدفق نحو 12.1 مليار دولار على السندات، ما يصل بالإجمالي منذ بداية العام إلى 455 مليار دولار، في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون أصول الملاذ الآمن بسبب التوترات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت في التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي.

المصدر: "رويترز"