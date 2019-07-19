هوى تطبيق سعودي يسمى "المطار" بسياحة السعوديين إلى تركيا، وذلك بعد إعلانه في نهاية مايو الماضي عن تفاعله مع السعوديين الراغبين في استبدال تركيا بوجهات سياحية أخرى.

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وذكرت صحيفة "سبق" أن عدد الحجوز الملغاة بفضل المبادرة بلغ حوالي 63%، وهو ما يمثل قرابة ثلثي الحجوز، فيما طلب 80% من العملاء استرداد مبالغهم، بعد أن حجزوا مسبقا إلى تركيا عبر تطبيق "المطار" وتم لهم ذلك.

وقام البعض بتغيير الوجهة من تركيا لدول بديلة رغم أن أكثر من 95% من هذه الحجوز كانت غير قابلة للاسترداد.

وجاء ذلك عقب التحذيرات التي أطلقتها السفارة السعودية في تركيا من تزايد حالات انعدام الأمن والهجوم ضد السعوديين، على حد تعبير الصحيفة السعودية.

وأظهرت البيانات أن عدد السياح السعوديين إلى تركيا بلغ سنة 2018 قرابة 747 ألف سائح، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي صباح".

ووفقا لبيانات وزارة السياحة التركية، فقد استقبلت تركيا العام الماضي نحو 43 مليون سائح، بما يشمل المواطنين الأتراك القاطنين في الدول الأخرى.

يشار إلى أن "المطار" هو تطبيق سفر سعودي يوفر كل الخدمات التي تتعلق بالسفر والطيران انطلاقا من الحجز وحتى نهاية الرحلة.

المصدر: وكالات