ارتفعت الليرة التركية الخميس، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها الصواريخ الروسية "إس-400".

وصعدت العملة التركية خلال تعاملات أمس إلى 5.6140 مقابل الدولار عقب تعليقات ترامب، وأغلقت تعاملات الخميس عند 5.6350 ليرة مرتفعة بنسبة 0.85% عن مستوى إغلاق الأربعاء.

وتضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة حليفتها في شمال الأطلسي إذا مضت في شراء الصواريخ الروسية.

ويركز المستثمرون في تركيا الآن على تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة المرتفعة، محافظ البنك المركزي الذي فشل في تنفيذ تعليمات الحكومة بشأن أسعار الفائدة.

المصدر: "رويترز"