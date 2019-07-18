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السعودية تقدم 4 نصائح لرعاياها في تركيا

مال وأعمال

السعودية تقدم 4 نصائح لرعاياها في تركيا
Reuters
اسطنبول
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حذرت وزارة الخارجية السعودية مساء الأربعاء السعوديين من عمليات احتيال مالية في تركيا، وقدمت 4 نصائح لهم للحيلولة دون الوقوع ضحية لهذه العمليات.

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وقالت الوزارة في بيان نشرنه على صفحتها في موقع "تويتر": "نظرا لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية، تنصح السفارة بالآتي: الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة".

وتابع البيان: "ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير... الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل (ما يسمى تأمين صفر) عند الاتفاق على ذلك... عند التعرض لحادث سير، ضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير الحادث".

وفي ما يلي النصائح الأربع التي قدمتها وزارة الخارجية السعودية:

 المصدر: RT

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