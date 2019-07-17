انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، في السوق الموازية (السوداء) الأربعاء، عقب التوقيع على اتفاق سياسي بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

إقرأ المزيد

وذكر متعاملون في السوق الموازية، أن قيمة الجنيه السوداني صعدت أمام الدولار في تداولات اليوم، مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضحوا أن سعر شراء الدولار سجل 61 جنيها مقارنة بـ 64 جنيها، الثلاثاء، وأرجعوا ارتفاع العملة المحلية، إلى التوقيع على الاتفاق السياسي، متوقعين مزيدا مع الصعود عقب التوقيع على الإعلان الدستوري المقرر، يوم الجمعة.

ووقع الفرقاء السودانيون، اليوم في الخرطوم، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري و"قوى التغيير".

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم "قوى التغيير"، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

المصدر: "الأناضول"