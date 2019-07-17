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بيل غيتس يفقد مرتبته كثاني أغنى رجل في العالم

مال وأعمال

بيل غيتس يفقد مرتبته كثاني أغنى رجل في العالم
Reuters ZUZ
بيل غيتس
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فقد رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، مرتبته كثاني أغنى رجل في العالم في التصنيف الذي يترأسه صاحب شركة "أمازون"، جيف بيزوس.

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واحتل رجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، صاحب مجموعة "لويس فويتون" المرتبة الثانية في التصنيف الجديد الذي أعدته وكالة "بلومبرغ"، ليزيح بذلك غيتس عن مركزه كوصيف لأول مرة.

وتقدر ثروة أرنو بـ 108 مليارات دولار، متجاوزة ثروة غيتس بـ 200 مليون دولار.

وتعود هذه "القفزة" في تصنيف الملياردير الفرنسي ذي الـ 70 عاما للأسعار المدهشة التي سجلتها أسهم مجموعة "لويس فويتون" هذه السنة، والتي يمتلك 47% من رأسمالها.

وزادت ثروة أرنو بواقع 39 مليار دولار خلال العام الجاري، ويعد هذا الرقم المحقق في سنة واحدة الأعلى على الإطلاق بين أغنياء العالم.

من جهته، احتفظ بيزوس بمرتبته كأغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 125 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"

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