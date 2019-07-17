مذكرة تفاهم بين العراق وشركة أمريكية لاستثمار الغاز

توقع وزارة النفط العراقية وشركة "وهنيول" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في 5 حقول بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أمس الثلاثاء، إن "المذكرة التي سيتم توقيعها مع شركة "وهنيول" الأمريكية، تتحول لاحقا إلى عقد يهدف إلى استثمار الغاز من خمسة حقول نفطية".

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي "ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقول البصرة، لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف والسائل والمكثفات، وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة".

وأشار جهاد إلى أن "حفل التوقيع سيحضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر الغضبان".

وتفيد التقديرات بأن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ112 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعبة منه يحترق يوميا لعدم الاستثمار الأمثل له طيلة العقود الماضية.

المصدر: الأناضول