الزراعة المصرية: قريبا طرح أسماك بأسعار منخفضة في الأسواق (صور)

أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن أول إنتاج أسماك من مزرعة وادي حوضين في منطقة شلاتين، حيث سيتم طرحها في الأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق السيارات المبردة.

وجاء ذلك ضمن تقرير تلقاه وزير الزراعة المصري من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، علي حزين.

وقال التقرير إن مزرعة وادى حوضين، الواقعة على الحدود المصرية مع السودان، تعد أول تجمع زراعي صناعي وإنتاج حيواني بجنوب محافظة البحر الأحمر، وأكد أن الإنتاج مستمر بالمزرعة، التي تقام على مساحة فدان وربع، وتتكون من 4 أحواض دائرية و2 مستطيلة.

وأشار حزين في التقرير إلى أن المزرعة تستغل المياه الناتجة من محطة التحلية لتنمو فيها أنواع مختلفة من الأسماك مثل البلطي الأحمر والقاروص، حيث جرى إطلاق الزريعة في شهر أكتوبر الماضي لتتم الشهر الجاري دورة الـ10 أشهر.

كذلك أوضح أنه تم إنتاج الدورة الثالثة للدواجن التسمين والحمام، وعدد كبير من المحاصيل عالية الجودة، بالإضافة إلى الصناعات القائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألبان ولحوم الإبل، وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام.

ولفت إلى أن الهدف هو إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للبدو في هذه المناطق، من خلال زيادة المساحة الزراعية، والاستفادة من وحدة المساحة والمياه وإقامة مجتمع متكامل بوادي حوضين بالشلاتين.

المصدر: RT