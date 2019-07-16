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"دعم سعودي محتمل" ينعش سندات لبنان الدولارية

مال وأعمال

Reuters Jamal Saidi
ارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار
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ارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير بأن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده.

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وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 بأكثر من 0.8 سنت للدولار الواحد، بعدما أشار ثلاثة رؤساء وزراء سابقين إلى أن السعودية ربما تقدم دعما ماليا جديدا للبنان المثقل بالديون.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، عقب اجتماع مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ضم أيضا رئيسي الوزراء الأسبقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام، أن المملكة ستمد يد المساعدة للبنان وستكون هناك خطوات سعودية قريبة تجاهه.

بدوره، رأى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، أن "زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية تحمل في طياتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان رؤساء وزراء لبنان الأسبقين أصدروا بيانا، نقلوا فيه عن الملك السعودي تشديده على "أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وإقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز وحدة اللبنانيين".

المصدر: "رويترز"

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