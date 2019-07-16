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"هواوي" تعتزم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في دولة أوروبية

مال وأعمال

Reuters
هواوي
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أعلنت شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليار دولار حتى العام 2021 في إيطاليا، وخلق ألف وظيفة.

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وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو في مؤتمر صحفي عقده في ميلانو أمس الاثنين: "خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1،9 مليار دولار للحصول على معدات، و1،2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير".

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى "إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر".

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الشركة الصينية التي تتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه ااشركة بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 موظفا يعملون معها هناك.

المصدر: أ ف ب

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