"روس نفط" الروسية تطرح مشروعا تريليونيا لتطوير حقول في القطب الشمالي

أعدت شركة النفط الروسية "روس نفط" دراسة لمشروع بقيمة 8.5 تريليون روبل لتنمية منطقة القطب الشمالي، يتضمن تطوير حقل نفط وبناء منصات بحرية ومد أنابيب لضخ الخام.

ووفقا للدراسات، فإن موارد المشروع تقدر بنحو 2.6 مليار طن من الهيدروكربونات، فيما تفوق الاحتياطيات المؤكدة من الذهب الأسود 870 مليون طن.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، إيغور سيتشين، إن المشروع يتضمن بناء 5.5 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب والمحطات البحرية بسعة تصل إلى 100 مليون طن من المواد الخام سنويا، إضافة لتشييد مطارات وخطوط طاقة.

وتقدر الاستثمارات التي يتوجب ضخها في المشروع بنحو 8.5 تريليون روبل (نحو 136 مليار دولار)، كما أنه يشمل الحصول على إعفاءات وتسهيلات من الحكومة الروسية بقيمة 2.6 تريليون روبل.

ويتضمن المشروع مشاركة شركات أجنبية فيه. وفي إطاره، سيتم توفير شروط تفضيلية للمستثمرين وحوافز ضريبية، مثل إعفاء كامل لمدة 30 عاما من ضريبة استخراج المعادن لحقول النفط والغاز الجديدة.

وتعد تنمية منطقة القطب الشمالي، الغنية بالموارد الطبيعية، من أولويات الحكومة الروسية، والتي تعمل على تشييد مشاريع عديدة في البنية التحتية، وتنمية طريق الملاحة البحري الشمالي.

المصدر: "فيستي"