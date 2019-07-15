أكبر خامس مشتر للنفط في العالم قاطع الخام الإيراني الشهر الماضي

أظهرت بيانات من هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية، أن سيئول لم تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو الماضي بالمقارنة مع 686849 طنا استوردتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها إدارة الجمارك الكورية، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية، أكبر خامس مشتر للنفط في العالم، استوردت في المجمل 11.5 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، مقابل 13.1 مليون طن استوردتها في الشهر نفسه قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة في وقت لاحق من الشهر الجاري البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي.

وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيارا لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

يذكر أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الموقع سنة 2015 بين طهران والقوى العالمية، كما شددت من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وهددت بفرض عقوبات على الدول التي ستواصل شراء النفط الإيراني.

المصدر: رويترز