إيزفيستيا: شركة بحرينية تخطط لاستثمار نصف مليار يورو في القرم

أفادت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية بخطط شركة استثمارات بحرينية لاستثمار 500 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية في شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت الصحيفة عن ممثل الشركة في وسط وشرق أوروبا، شتيفان دوفين، أن الأموال المستثمرة ستوجه لبناء الطرق ومنشآت سكك الحديد والمشاريع الأخرى في مجال تطوير البنية التحتية.

ودعا دوفين إلى عدم ذكر اسم شركته لمنع فرض عقوبات عليها.

وأضاف أن ممثلي الشركة قد زاروا القرم ووقعوا مذكرة تعاون مع الجانب الروسي. كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء تنفيذ المشاريع قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الشركة جاهزة للاستثمار في القرم بمبالغ تتجاوز 500 مليون يورو، إذ أنها ترى قدرة استثمارية كبيرة في شبه الجزيرة الروسية.

وقال: "إننا نستعد أيضا لتطوير التعاون في المجالات الأخرى. وخاصة تجري حاليا دراسة مشروع لبناء مصنع للأسمنت ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وبناء المساكن، بالإضافة إلى المشاريع في مجالات الطاقة وغيرها".

وتم انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد إجراء استفتاء عام في أراضيها أظهرت نتائجه أن 96,77% من سكان الجمهورية و95,6% من سكان مدينة سيفاستوبل يؤيدون انضمام القرم إلى روسيا. وأعلنت القيادة الروسية أكثر من مرة أن سكان القرم صوتوا لانضمامهم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي