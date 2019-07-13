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السعودية.. رفع أسعار البنزين

مال وأعمال

السعودية.. رفع أسعار البنزين
Reuters / Ahmed Jadallah
أرامكو السعودية - أرشيف -
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أعلنت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم السبت، أنه تقرر رفع أسعار البنزين في المملكة.

وقالت أرامكو السعودية إن أسعار البنزين المحدثة ستنطلق ابتداء من 14 يوليو 2019.

وأكدت الشركة أن ذلك جاء وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

هذا وستكون الأسعار الجديدة على النحو التالي:

السعودية.. رفع أسعار البنزين
RT

المصدر: واس

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