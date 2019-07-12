شركات الطاقة الأمريكية تقلص عدد حفارات النفط و"باري" يخفض الإنتاج في خليج المكسيك

خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثاني على التوالي، مع تنفيذ شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة خططها لتقليص الإنفاق في العام الحالي.

وقالت شركة "بيكر هيوز لخدمات الطاقة"، يوم الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أوقفت تشغيل 4 حفارات على مدار الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، لينخفض العدد الإجمالي إلى 784، وهو الأدنى منذ فبراير 2018.

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وكان عدد الحفارات العاملة 863 في الأسبوع نفسه قبل عام.

وتراجع عدد الحفارات (مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل) على مدى الأشهر السبعة الماضية مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، لتركز بدرجة أكبر على تنمية الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

وقال تري كوان، كبير المحللين لدى "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس"، إن "معظم التغيير في عدد الحفارات الأسبوعي يرجع إلى تراجعات في أنشطة الحفر الأفقي والعمودي".

وعلى مدار العام، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.36 مليون برميل يوميا في 2019، من المستوى السنوي القياسي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا المسجل في 2018.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن تنامي إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز الطلب العالمي الآخذ بالتباطؤ، ويفضي إلى زيادة ضخمة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك يهبط 59%!

إلى ذلك، أفاد مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، اليوم، بأن إنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المكسيك انخفض بنسبة 59% تقريبا، أو 1.1 مليون برميل يوميا، بسبب العاصفة الاستوائية "باري".

ووفقا لمكتب حماية البيئة، فإن الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي من المنصات البحرية في الخليج هبط بنسبة 49%، أو 1.35 مليار قدم مكعبة.

وقام منتجو النفط بإيقاف الإنتاج في 257 منصة، في شمال خليج المكسيك.

المصدر: "رويترز"