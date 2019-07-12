أسعار النفط ترتفع بفعل عاصفة وتوترات جيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعدما خفض منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية، في حين ما زالت التوترات محتدمة في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود "برنت" بواقع 24 سنتا إلى 66.76 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 6 سنتات إلى 60.26 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار "برنت" بنسبة 4.5% منذ بداية الأسبوع، بينما زادت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 5.5%.

لكن تقريرا نشرته وكالة الطاقة الدولية كبح ارتفاع الأسعار، وتوقعت الوكالة أن يتفوق ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي على الطلب العالمي، ليؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

وتظل أسواق النفط قلقة في ضوء التوترات بين إيران والغرب. وقالت طهران يوم الجمعة إن بريطانيا تمارس "لعبة خطيرة" بعد احتجاز ناقلة تحمل نفطا إيرانيا الأسبوع الماضي، لشكوك في أنها تنتهك عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

المصدر: "رويترز"