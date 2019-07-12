بيسكوف عن عقوبات أمريكية محتملة ضد روسيا: الوقت مبكر للحديث عنها

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه من المبكر التعليق على مشروع قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا، كونه ما يزال قيد المناقشة، ولم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي.

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وأضاف بيسكوف، خلال إيجاز صحفي اليوم الجمعة، أن موسكو تتابع عن كثب النقاش الذي يرافق مشروع القانون في الكونغرس الأمريكي.

وأشار إلى أن مشروع القانون قبل أن يصبح ساريا يتطلب المرور بآلية قانونية، إذ يجب إقراره في الكونغرس، كذلك يجب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جهته قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية أليكسيس رودزيانكو، إن فرض أي عقوبات أمريكية على سندات روسيا السيادية سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالمستثمرين الأمريكيين.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدمت في فبراير الماضي، مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية والأزمة الأوكرانية.

ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبات على بنوك روسية، كذلك فرض عقوبات تستهدف الدين السيادي الروسي والاستثمارات الروسية في مشاريع متعلقة بالغاز الطبيعي المسال.

المصدر: "تاس"