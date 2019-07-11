العراق ينوع مسارات تصدير النفط بمنشأة جديدة

يتجه العراق نحو توقيع اتفاق مبدئي مع شركات خدمات بحرية هولندية لبناء منشأة بحرية لتصدير النفط، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتنويع مسارات تصدير الخام.

وقالت الحكومة العراقية اليوم، إنها فوضت وزارة النفط لتوقيع اتفاق أولي مع شركة الخدمات البحرية الهولندية "بوسكاليس" لبناء المنشأة البحرية.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال، يوم الثلاثاء، إن حكومته تسعى إلى تنويع مسارات التصدير.

المصدر: "رويترز"