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وزير الصناعة الإيراني في سلطنة عمان لبحث التعاون الاقتصادي

مال وأعمال

وزير الصناعة الإيراني في سلطنة عمان لبحث التعاون الاقتصادي
Twitter @MOCI_OMAN
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بحث وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا رحماني مع نظيره العماني علي بن مسعود السنيدي تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة العمانية في تغريدة على موقع "تويتر" بعد اللقاء الذي عقد في مسقط، اليوم الأربعاء: "تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات التجارة البينية وسبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة بين البلدين".

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن الوزيرين ناقشا أيضا "تنمية علاقات التعاون الثنائي" بين السلطنة وإيران "في المجالات الاقتصادية المختلفة والمعادن والقوى العاملة".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي هددت بتشديد العقوبات على طهران في أعقاب زيادتها لنسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن "العقوبات ضد إيران ستشدد بشكل ملموس قريبا"، متهما إيران بتخصيب اليورانيوم سرا بعد عقد الصفقة حول برنامجها النووي في 2015.

المصدر: RT، وكالة الأنباء العمانية

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