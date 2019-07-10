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نوفاك يبحث التعاون في مجال الطاقة مع رئيس "أدنوك" الإماراتية

مال وأعمال

نوفاك يبحث التعاون في مجال الطاقة مع رئيس
Twitter @MinenergoGov
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بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك التعاون في مجال الطاقة مع وزير الدولة في الحكومة الإماراتية، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان أحمد الجابر.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية صدر بعد اللقاء الذي عقد في موسكو اليوم الأربعاء، أنه تم بحث التعاون في مجالات استخراج المواد الهيدروكربونية والغاز المسال والتنقيب الجيولوجي على وجه التحديد.

وأشار نوفاك خلال اللقاء إلى أن التعاون بين روسيا والإمارات في مجال الطاقة يتطور باضطراد، وأن هناك آفاقا كبيرة أكثر فأكثر للتعاون، معيدا إلى الأذهان أن عددا من الشركات الروسية الكبرى للنفط والغاز تعمل مع الإمارات بشكل فعال، وخاصة "لوك أويل" و"غازبروم نفط".

وأكد نوفاك استعداد الشركات الروسية، وخاصة "روس جيولوجيا"، لتطوير التعاون مع الشركاء الإماراتيين في التنقيب على النفط والغاز.

كما أشار إلى أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تعتبر أحد الاتجاهات الواعدة للتعاون.

المصدر: نوفوستي

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