قالت مجموعة النفط العمانية "بتروجاس" وصندوق الاستثمار "هايتك فيجن" الأربعاء إنهما يتعاونان على شراء محفظة حقول نفط بحر الشمال البريطاني التابعة لـ"توتال" مقابل 635 مليون دولار.

وستكون الحقول التي من المنتظر أن تنتج 25 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام، مملوكة لشركة تابعة للمجموعتين باسم "بتروجاس نيو يو كيه"، تسعى المجموعتان لتوسعتها لتنتج أكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وكان "هايتك فيجن"، وهو صندوق استثمار خارجي يركز على الطاقة ويدير أصولا بـ5.5 مليار دولار، قد اشترك في ديسمبر الماضي مع الشركة الإيطالية "إيني" لتأسيس "فار إنرغي"، التي تعد إحدى أكبر شركات الإنتاج في النرويج حاليا بطاقة 169 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

المصدر: "رويترز"