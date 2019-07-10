3 اتفاقات جديدة بالملايين بين السعودية ومصر

وقع الصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقات بقيمة 125 مليون جنيه في إطار منحة السعودية لمصر شملت عدة مجالات.

وجرت مراسم التوقيع الثلاثاء في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالقاهرة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون المصرية سحر نصر ووزير النقل المصري كامل الوزيري.

الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لـ #مصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري.https://t.co/SrxHSK6oQx#واسpic.twitter.com/UZvJifVa1s — واس (@spagov) July 10, 2019

وسيتم توجيه التمويل ليستهدف المشاريع متناهية الصغر والصناعية خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وشملت الاتفاقات التوقيع مع شركة "أي إف جي هيرميس" للتأجير التمويلي بمبلغ 75 مليون جنيه، وشركة "يو أي فاينانس"، وهي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بمبلغ 25 مليون جنيه، وشركة "جلوبال" إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المصري بمبلغ 25 مليون جنيه.

المصدر: "واس"