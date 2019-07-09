 
مباشر
عاجل
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائبين لبنانيين ومسؤول أمني تابعين لـ"حزب الله"

طائرات أسرع من الصوت أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا والإمارات

مال وأعمال

طائرات أسرع من الصوت أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا والإمارات
Sputnik
وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3nm

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في حديث لـRT عن مجالات التعاون الواعدة بين روسيا والإمارات، ولاسيما في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

إقرأ المزيد
روسيا تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الإمارات
روسيا تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الإمارات

وقال الوزير عقب لقائه وفد دولة الإمارات على هامش فعاليات القمة العالمية للتصنيع والصناعة، إن الجانبين بحثا تطوير العلاقات في صناعات مثل الأدوية والكيميائيات، وخاصة الأسمدة المعدنية.

وأضاف، أن الجانب الإماراتي أبدى رغبته في الإنتاج المشترك لطائرات ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت، كذلك تم التطرق للتعاون في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الجانب الإماراتي يدرس مختلف القطاعات الاقتصادية للتعاون والاستثمار.

وانطلقت اليوم في مدينة يكاتيرينبورغ فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للتصنيع والصناعة، والتي جمعت قادة الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا