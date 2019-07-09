وزير الطاقة  الإماراتي: استثماراتنا في روسيا تتنامى

أشاد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، بالعلاقات التي تربط بلاده بروسيا، واعتبر أن روسيا تعد سوقا واعدة للاستثمارات الإماراتية.

وقال المزروعي لـRT على هامش مشاركته في القمة العالمية للتصنيع والصناعة المنعقدة في مدينة يكاتيرينبورغ: "الاستثمارات الإماراتية في نمو.. الإمارات تتطلع إلى مجالات جديدة للتعاون مع روسيا".

وأضاف أن شركة "مبادلة" للاستثمار تنشط بشكل فعال في روسيا، ولديها مكتب تمثيلي يدرس القطاعات الواعدة، مشيرا إلى "مبادلة" تعمل لضخ استثمارات جديدة في روسيا بشكل سنوي.

كذلك أشاد الوزير الإماراتي، بدور روسيا في سوق النفط العالمية، وخاصة في إطار اتفاق "أوبك+" وما حققه من استقرار في هذه السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي.

وانطلقت اليوم في مدينة يكاتيرينبورغ فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للتصنيع والصناعة، والتي جمعت قادة الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني.

المصدر: RT