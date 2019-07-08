سوريا تشارك في مناقشات الغرفة التجارية العربية الإيطالية

ناقشت الغرفة التجارية العربية الإيطالية، في اجتماع مجلس إدارتها مع الجمعية العمومية للغرفة في روما بمشاركة سورية، تنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين إيطاليا وغرف التجارة العربية.

من جهته، أعرب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ممثل اتحاد غرف التجارة السورية وسيم القطان خلال الاجتماع، عن أمله باستعادة المنتجات السورية لأسواقها في أوروبا عموما وإيطاليا بشكل خاص وأن تشهد المرحلة المقبلة "نقلات حقيقية في مستوى التعاون على كافة مستوياته التجاري والاستثماري والاقتصادي"، داعيا أعضاء الغرفة العربية الإيطالية إلى المشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ61.

وأشار القطان إلى أن "سوريا تخطو نحو إعادة الإعمار مع عودة الكثير من المصانع وافتتاح أخرى جديدة إلى جانب عشرات الآلاف من الورشات الصغيرة التي تعمل في مجال النسيج والصناعات اليدوية والغذائية وغيرها".

وأكد المسؤول السوري، أن لدى بلاده إمكانيات مهمة للتصدير، وأنها تمكنت من استعادة أسواقها في أكثر من 120 بلدا حول العالم.

وشاركت غرفة تجارة ريف دمشق في أكتوبر الماضي، في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة العربية الإيطالية وملتقى التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وإيطاليا في العاصمة روما.

المصدر: سانا