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روسيا والجزائر تبحثان التعاون الزراعي وصناعة السيارات

مال وأعمال

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بحث وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم مع وزيرة الصناعة والمناجم الجزائرية جميلة تمازيرت، سبل التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة كالزراعة وصناعة السيارات.

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"إينوبروم" الصناعي الدولي ينطلق في يكاتيرينبورغ الروسية

ووصف الوزير الروسي الجزائر بأحد أبرز شركاء روسيا التجاريين في شمال إفريقيا، وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما العام الماضي بنسبة 4% مقارنة بالعام 2017 وسجل 4.8 مليار دولار.

وأعرب مانتوروف على استعداد روسيا لتوسيع تعاونها مع الجزائر في مجالات صناعة السيارات والزراعة والاستكشاف الجيولوجي والمعادن، وسبل إعادة إحياء شركة المحاجر للتعدين.

وعقد اللقاء بين الجانبين على هامش معرض "إينوبروم" الصناعي المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، وسط مشاركة رائدة من شركات أوروبية وعربية وآسيوية.

المصدر: RT

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