مصر تكذّب أنباء رفع أسعار الخبز المدعوم

كذّبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الأنباء التي تحدثت عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم وأسعار السلع التموينية المقننة، في ظل اللغط الذي أثارته زيادة سعر الوقود في البلاد.

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وأشارت الوزارة، إلى أنها "مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين وبسعر 5 قروش دون أي زيادة"، مؤكدة مواصلتها صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بذات الأسعار دون زيادة".

وأضافت الوزارة أن "إجراء المحافظة على الأسعار يأتي تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن، شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين".

وشددت الوزارة على أنها تتحمل فارق أسعار "السولار" للمخابز، وأنها شكلت لجانا للتفتيش اليومي على المخابز بمختلف محافظات مصر للتأكد من توفر مادة الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

المصدر: "اليوم السابع"