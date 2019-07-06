طهران: الكونغرس الأمريكي يسعى لمنع تعدين الـ"بيتكوين" في إيران

قال سعيد زرندي مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، إن الكونغرس الأمريكي، يسعى لمنع تعدين العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" في إيران.

وأوضح زرندي في تصريح اليوم السبت، نقلته وكالة "فارس"، أن هذه العملة تعتبر أداة لتفادي الحظر المالي (على الأفراد والدول)، فضلا عن إمكانية تنفيذ عمليات تبييض أموال عبرها، في إشارة منه إلى أن استخدامها سلاح ذو حدين.

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وذكر أن إيران حتى اللحظة لم تتخذ قرارا بشأن تعدين "بيتكوين"، مؤكدا ضرورة تسريع حسم هذه المسألة "حتى لا تتحول لأنشطة سرية".

وقال إن وزارات عدة في البلاد تعمل إلى جانب البنك المركزي الإيراني لحسم موضوع إنتاج العملة الرقمية في إيران.

المصدر: فارس